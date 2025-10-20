Madrid: nuovo spunto rialzista per BBVA

Banco di Bilbao

Ibex 35

banca spagnola

BBVA

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance di, con una variazione percentuale del 2,85%.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione allarispetto all'indice di riferimento.Le implicazioni di breve periodo disottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 17,26 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 16,89. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 17,63.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)