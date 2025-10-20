Milano 13:29
Madrid: nuovo spunto rialzista per BBVA

Madrid: nuovo spunto rialzista per BBVA
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance di Banco di Bilbao, con una variazione percentuale del 2,85%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'Ibex 35. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione alla banca spagnola rispetto all'indice di riferimento.


Le implicazioni di breve periodo di BBVA sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 17,26 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 16,89. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 17,63.

