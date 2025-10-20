Parigi: si concentrano le vendite su Teleperformance

fornitore francese di telemarketing e di tele-servizi

(Teleborsa) - Retrocede il, con un ribasso del 2,45%.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto all', e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.L'esame di breve periodo diclassifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 63,92 Euro e primo supporto individuato a 62,26. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 65,58.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)