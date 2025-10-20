Parigi: si concentrano le vendite su Teleperformance

(Teleborsa) - Retrocede il fornitore francese di telemarketing e di tele-servizi
, con un ribasso del 2,45%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice CAC40
, evidenzia un rallentamento del trend di Teleperformance
rispetto all'indice di Parigi
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
L'esame di breve periodo di Teleperformance
classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 63,92 Euro e primo supporto individuato a 62,26. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 65,58.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)