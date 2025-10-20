Milano 13:31
Parigi: si concentrano le vendite su Teleperformance
(Teleborsa) - Retrocede il fornitore francese di telemarketing e di tele-servizi, con un ribasso del 2,45%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice CAC40, evidenzia un rallentamento del trend di Teleperformance rispetto all'indice di Parigi, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


L'esame di breve periodo di Teleperformance classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 63,92 Euro e primo supporto individuato a 62,26. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 65,58.

