Piazza Affari: brillante l'andamento di IREN

(Teleborsa) - Bene l'utility emiliana
, con un rialzo dell'1,99%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap
, su base settimanale, si nota che IREN
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +2,9%, rispetto a -0,46% dell'indice delle società a media capitalizzazione
).
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 2,779 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 2,735. L'equilibrata forza rialzista del distributore di servizi
è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 2,823.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)