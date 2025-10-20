Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per Alerion Clean Power

(Teleborsa) - Rialzo marcato per la società che opera nel settore della produzione e vendita di energia elettrica da fonti rinnovabili
, che tratta in utile del 3,14% sui valori precedenti.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Alerion Clean Power
più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Alerion Clean Power
, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 19,28 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 19,94 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 18,86.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)