Milano 13:34
42.297 +1,29%
Nasdaq 17-ott
24.818 0,00%
Dow Jones 17-ott
46.191 +0,52%
Londra 13:34
9.389 +0,37%
Francoforte 13:34
24.113 +1,18%

Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per Alerion Clean Power

(Teleborsa) - Rialzo marcato per la società che opera nel settore della produzione e vendita di energia elettrica da fonti rinnovabili, che tratta in utile del 3,14% sui valori precedenti.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Alerion Clean Power più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Alerion Clean Power, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 19,28 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 19,94 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 18,86.

