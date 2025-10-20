Piazza Affari: rally per Banca Popolare di Sondrio

istituto di credito lombardo

(Teleborsa) - Brillante rialzo per l', che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 4,01%.Il movimento di, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del, rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.Analizzando lo scenario disi evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 13,27 Euro. Prima resistenza a 13,6. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 13,05.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)