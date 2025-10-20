Piazza Affari: rally per Banca Popolare di Sondrio

(Teleborsa) - Brillante rialzo per l'istituto di credito lombardo
, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 4,01%.
Il movimento di Popolare di Sondrio
, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del FTSE MIB
, rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.
Analizzando lo scenario di Banca Popolare di Sondrio
si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 13,27 Euro. Prima resistenza a 13,6. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 13,05.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)