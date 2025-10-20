Milano 13:34
42.297 +1,29%
Nasdaq 17-ott
24.818 0,00%
Dow Jones 17-ott
46.191 +0,52%
Londra 13:35
9.390 +0,37%
Francoforte 13:34
24.112 +1,18%

Piazza Affari: rally per Banca Popolare di Sondrio

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Brillante rialzo per l'istituto di credito lombardo, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 4,01%.

Il movimento di Popolare di Sondrio, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del FTSE MIB, rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.


Analizzando lo scenario di Banca Popolare di Sondrio si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 13,27 Euro. Prima resistenza a 13,6. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 13,05.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
