Analisi Tecnica: Brent Crude Oil del 20/10/2025

Analisi Tecnica: Brent Crude Oil del 20/10/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 20 ottobre

Contenuto ribasso per il petrolio quotato all'ICE di Londra, che archivia la sessione in flessione dello 0,69%.

Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per il greggio, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 60,4. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 61,91 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 59,89.


(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
