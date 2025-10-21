Analisi Tecnica: EUR/CAD del 20/10/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 20 ottobre
La giornata del 20 ottobre chiude piatta per il cambio Euro / CAD, che riporta un +0,02%.
La situazione di medio periodo dell'Euro nei confronti del Dollaro Canadese resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 0,6129. Supporto visto a quota 0,6097. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 0,6161.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)