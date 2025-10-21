Milano 13:25
42.804 +0,97%
Nasdaq 20-ott
25.141 0,00%
Dow Jones 20-ott
46.707 +1,12%
Londra 13:25
9.432 +0,31%
Francoforte 13:25
24.311 +0,22%

Analisi Tecnica: EUR/YEN del 20/10/2025

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/YEN del 20/10/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 20 ottobre

Seduta sostanzialmente invariata per il cambio Euro / Yen, che termina gli scambi con una variazione percentuale pari a +0,04%.

Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 175,727. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 175,307. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 175,143.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```