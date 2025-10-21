Analisi Tecnica: EUR/YEN del 20/10/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 20 ottobre
Seduta sostanzialmente invariata per il cambio Euro / Yen, che termina gli scambi con una variazione percentuale pari a +0,04%.
Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 175,727. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 175,307. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 175,143.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)