Analisi Tecnica: Hang Seng Index del 20/10/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 20 ottobre

Effervescente l'Hang Seng Index, che archivia la seduta con una performance decisamente positiva del 2,42%.

Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 25.433,8. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 26.097,3. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 26.760,8.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)