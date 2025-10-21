Milano 13:26
Analisi Tecnica: indice IBEX-35 del 20/10/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 20 ottobre

Piccolo passo in avanti per indice spagnolo, che porta a casa un misero +1,46%.

Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 15.914,3, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 15.656,3. L'equilibrata forza rialzista di IBEX 35 è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 16.172,3.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
