Analisi Tecnica: indice IBEX-35 del 20/10/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 20 ottobre
Piccolo passo in avanti per indice spagnolo, che porta a casa un misero +1,46%.
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 15.914,3, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 15.656,3. L'equilibrata forza rialzista di IBEX 35 è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 16.172,3.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)