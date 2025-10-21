Milano 13:26
42.806 +0,97%
Nasdaq 20-ott
25.141 0,00%
Dow Jones 20-ott
46.707 +1,12%
Londra 13:26
9.432 +0,30%
Francoforte 13:26
24.311 +0,21%

Analisi Tecnica: indice MDAX del 20/10/2025

Finanza
Analisi Tecnica: indice MDAX del 20/10/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 20 ottobre

Seduta rialzista quella per l'indice dei titoli tedeschi a media capitalizzazione, che ha terminato le contrattazioni sotto il segno del toro con un rialzo a 30.209,2.

Le tendenza di medio periodo dell'indice MDAX si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 30.441,4. Supporto stimato a 29.744,9. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 31.137,8.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
