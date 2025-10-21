Milano 17:35
42.648 +0,60%
Nasdaq 22:00
25.127 -0,06%
Dow Jones 22:02
46.925 +0,47%
Londra 17:35
9.427 +0,25%
Francoforte 17:35
24.330 +0,29%

Borsa: Discesa moderata per Madrid, in ribasso dello 0,39%

Ibex 35 termina a 15.767,1 Euro

In breve, Finanza
Borsa: Discesa moderata per Madrid, in ribasso dello 0,39%
Madrid porta a casa un calo dello 0,39%, con chiusura a 15.767,1 Euro.
Condividi
```