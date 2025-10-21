Milano 17:35
42.648 +0,60%
Nasdaq 22:00
25.127 -0,06%
Dow Jones 22:02
46.925 +0,47%
Londra 17:35
9.427 +0,25%
Francoforte 17:35
24.330 +0,29%

Borsa: Giornata fiacca per il Nasdaq-100 (0%)

Il Nasdaq-100 prende il via a 25.139,8 punti

In breve, Finanza
Borsa: Giornata fiacca per il Nasdaq-100 (0%)
L'indice del listino high-tech USA passa di mano con un trascurabile 0%, a quota 25.139,8 in apertura.
Condividi
```