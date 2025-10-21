Milano 13:28
42.804 +0,97%
Nasdaq 20-ott
25.141 0,00%
Dow Jones 20-ott
46.707 +1,12%
Londra 13:28
9.432 +0,31%
Francoforte 13:28
24.314 +0,23%

Il CAC40 dà il via alle contrattazioni a 8.209,04 punti

In breve, Finanza
Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Parigi (+0,04%)
Appiattita la performance dell'indice di Parigi, che passa di mano con un +0,04%, a quota 8.209,04 in apertura.
