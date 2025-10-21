Milano
13:28
42.804
+0,97%
Nasdaq
20-ott
25.141
0,00%
Dow Jones
20-ott
46.707
+1,12%
Londra
13:28
9.432
+0,31%
Francoforte
13:28
24.314
+0,23%
Martedì 21 Ottobre 2025, ore 13.45
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Seduta fiacca per Tokyo (+0,19% alle 08:20)
Borsa: Seduta fiacca per Tokyo (+0,19% alle 08:20)
Il Nikkei 225 tratta sulla parità a 49.276,86 punti
In breve
,
Finanza
21 ottobre 2025 - 08.20
Tokyo passa di mano con un trascurabile +0,19% alle 08:20 e scambia a 49.276,86 punti.
Condividi
Leggi anche
Borsa: Seduta fiacca per Tokyo (-0,16% alle 08:20)
Borsa: Seduta fiacca per Tokyo (+0,07% alle 08:20)
Borsa: Seduta fiacca per Tokyo (+0,2% alle 04:50)
Borsa: Male Tokyo, in discesa -2,51% alle 08:20
Altre notizie
Borsa: Male Tokyo, in discesa -1,52% alle 08:20
Borsa: Non si allontana dalla parità Tokyo (-0,04% alle 04:50)
Borsa: Consolida sui livelli della vigilia Tokyo (+0,18% alle 08:20)
Borsa: Consolida sui livelli della vigilia Tokyo (+0,03% alle 04:50)
Borsa: Rosso per Tokyo, in calo dello 0,98% alle 08:20
Borsa: Lieve rialzo per Tokyo, in crescita dello 0,67% alle 04:50
Guide
TFR in azienda o versato nel fondo pensione? Cosa è meglio: pro e contro di ogni scelta
Il lavoratore dipendente, entro sei mesi dalla prima assunzione, è tenuto a scegliere se lasciare il TFR in azienda o versarlo in un fondo pensione.
leggi tutto