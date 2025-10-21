Milano 13:28
Borsa: Seduta fiacca per Tokyo (+0,19% alle 08:20)

Il Nikkei 225 tratta sulla parità a 49.276,86 punti

In breve, Finanza
Tokyo passa di mano con un trascurabile +0,19% alle 08:20 e scambia a 49.276,86 punti.
