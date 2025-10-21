Digital Asset, settimana di deflussi ma sentiment resta positivo

(Teleborsa) - Gli ETP su asset digitali
hanno registrato la scorsa settimana deflussi per 513 milioni di dollari
, a seguito della "liquiditycascade" di Binance
del 10 ottobre 2025. Guardando ai 668 milioni di dollari di deflussi netti, si evince come gli investitori in ETP abbiano sostanzialmente ignorato il fenomeno. I volumi
di ETP sono rimasti molto elevati, attestandosi a 51 miliardi di dollari
, quasi il doppio della media settimanale di quest'anno. E' quanto emerge dal consueto report settimanale di CoinShares
, la principale società di investimento europea specializzata in asset digitali e cripto-currency.
La generale correzione
del mercato ha riportato i valori di Bitcoin ai livelli di giugno 2025
, con una riduzione del 16% a fronte di un calo del 2% per asset di rischio comparabili come il Nasdaq. Un movimento che appare determinato principalmente da fattori tecnici
di breve periodo.
Il contesto macroeconomico rimane costruttivo
per gli asset digitali. I recenti indici della Fed di Philadelphia e New York
hanno segnalato un rallentamento dell’attività economica, mentre il blocco parziale del governo statunitense (shutdown
) continua a ritardare la pubblicazione di diversi dati ufficiali. I dati di Polymarket indicano un’alta probabilità (82%) che lo shutdown duri oltre 30 giorni
, potenzialmente superando il record precedente e sottolineando l’attuale disfunzione politica statunitense. Questi elementi, uniti alle tensioni nel settore bancario regionale
e alla crescente aspettativa di nuovi tagli dei tassi
entro fine anno, contribuiscono ad un ambiente che potrebbe penalizzare più i mercati di asset tradizionali favorendo quelli digitali.
I deflussi si sono concentrati negli Stati Uniti
(621 milioni di dollari), mentre Germania, Svizzera e Canada
hanno registrato afflussi complessivi di oltre 140 milioni.Il Bitcoin ha guidato i deflussi
(946 milioni di dollari), mentre l’interesse verso Ethereum
è rimasto solido, con afflussi per 205 milioni. Solana e XRP
hanno registrato ulteriori afflussi — 156 milioni e 73,9 milioni rispettivamente — grazie al rinnovato entusiasmo per i nuovi ETP.
Nel complesso, il sentiment resta cauto ma positivo
. Gli investitori sembrano interpretare la volatilità recente come un’opportunità di acquisto
. Gli investitori sembrano interpretare la volatilità recente come un'opportunità di acquisto