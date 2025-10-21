Francoforte: performance negativa per Redcare Pharmacy N.V

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per Redcare Pharmacy N.V
, che presenta una flessione del 2,22% sui valori precedenti.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Germany MDAX
, evidenzia un rallentamento del trend di Redcare Pharmacy N.V
rispetto al Germany MDAX
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Redcare Pharmacy N.V
. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 84,73 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 82,68. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 81,82.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)