Milano 13:17
42.822 +1,01%
Nasdaq 20-ott
25.141 0,00%
Dow Jones 20-ott
46.707 +1,12%
Londra 13:17
9.435 +0,33%
Francoforte 13:17
24.309 +0,21%

Francoforte: performance negativa per Redcare Pharmacy N.V

Migliori e peggiori
Francoforte: performance negativa per Redcare Pharmacy N.V
(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per Redcare Pharmacy N.V, che presenta una flessione del 2,22% sui valori precedenti.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Germany MDAX, evidenzia un rallentamento del trend di Redcare Pharmacy N.V rispetto al Germany MDAX, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Redcare Pharmacy N.V. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 84,73 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 82,68. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 81,82.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```