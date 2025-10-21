New York: profondo rosso per Alphabet

(Teleborsa) - Ribasso per la Holding statunitense a cui fa capo Google
, che tratta in perdita del 4,04% sui valori precedenti.
L'andamento di Alphabet
nella settimana, rispetto al Nasdaq 100
, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Le implicazioni di breve periodo di Alphabet
sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 253,1 USD. Possibile una discesa fino al bottom 242,4. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 263,8.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)