PALLADIUM del 20/10/2025

Finanza
PALLADIUM del 20/10/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 20 ottobre

Frazionale rialzo per il metallo prezioso, che mette a segno un modesto profit a +0,47%.

L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del palladio, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 1.570,7. Primo supporto visto a 1.457,2. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 1.414,8.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
