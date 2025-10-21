Milano 13:22
42.799 +0,96%
Nasdaq 20-ott
25.141 0,00%
Dow Jones 20-ott
46.707 +1,12%
Londra 13:22
9.433 +0,31%
Francoforte 13:22
24.306 +0,20%

Piazza Affari: preme sull'acceleratore Banca Popolare di Sondrio
(Teleborsa) - Brillante rialzo per l'istituto di credito lombardo, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 6,54%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE MIB. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Popolare di Sondrio rispetto all'indice di riferimento.


Le implicazioni di breve periodo di Banca Popolare di Sondrio sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 14,61 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 13,82. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 15,4.

