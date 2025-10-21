Piazza Affari: preme sull'acceleratore Banca Popolare di Sondrio

istituto di credito lombardo

(Teleborsa) - Brillante rialzo per l', che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 6,54%.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.Le implicazioni di breve periodo disottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 14,61 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 13,82. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 15,4.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)