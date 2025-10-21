Milano 13:22
Piazza Affari: risultato positivo per Safilo

Piazza Affari: risultato positivo per Safilo
(Teleborsa) - Seduta positiva per il produttore di occhiali da sole e da vista, che avanza bene dell'1,89%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Safilo evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Mid Cap. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso la big dell'occhialeria rispetto all'indice.


Tecnicamente, Safilo è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 1,849 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 1,809. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 1,889.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
