Piazza Affari: risultato positivo per Safilo

(Teleborsa) - Seduta positiva per il produttore di occhiali da sole e da vista
, che avanza bene dell'1,89%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Safilo
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Mid Cap
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso la big dell'occhialeria
rispetto all'indice.
Tecnicamente, Safilo
è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 1,849 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 1,809. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 1,889.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)