Milano 11:55
42.425 -0,52%
Nasdaq 21-ott
25.127 0,00%
Dow Jones 21-ott
46.925 +0,47%
Londra 11:55
9.499 +0,76%
Francoforte 11:55
24.259 -0,29%

Analisi Tecnica: CHF/USD del 21/10/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 21 ottobre

Sessione moderatamente positiva quella del 21 ottobre, per il Franco rosso crociato contro USD, che termina gli scambi in salita a 0,796.

La situazione di medio periodo del Franco svizzero contro Dollaro USA resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 0,7975. Supporto visto a quota 0,7934. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 0,8016.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
