Milano 11:55
42.425 -0,52%
Nasdaq 21-ott
25.127 0,00%
Dow Jones 21-ott
46.925 +0,47%
Londra 11:56
9.499 +0,76%
Francoforte 11:55
24.259 -0,29%

Analisi Tecnica: Dow Jones 30 del 21/10/2025

Finanza
Analisi Tecnica: Dow Jones 30 del 21/10/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 21 ottobre

Seduta in frazionale rialzo per il Dow Jones 30, che ha terminato gli scambi in aumento a 46.924,7.

Tecnicamente, il Dow Jones 30 è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 47.248,9, mentre il supporto più immediato si intravede a 46.276,4. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 48.221,4.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```