Analisi Tecnica: Dow Jones 30 del 21/10/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 21 ottobre
Seduta in frazionale rialzo per il Dow Jones 30, che ha terminato gli scambi in aumento a 46.924,7.
Tecnicamente, il Dow Jones 30 è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 47.248,9, mentre il supporto più immediato si intravede a 46.276,4. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 48.221,4.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)