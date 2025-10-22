Analisi Tecnica: EUR/CHF del 21/10/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 21 ottobre
La giornata del 21 ottobre chiude piatta per il cambio Euro / CHF, che riporta un +0,12%.
Il quadro tecnico dell'Euro nei confronti del Franco Svizzero suggerisce un'estensione della linea ribassista al test del pavimento 0,9224 con tetto rappresentato dall'area 0,9252. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 0,9211.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)