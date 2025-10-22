Milano 11:56
42.428 -0,52%
Nasdaq 21-ott
25.127 0,00%
Dow Jones 21-ott
46.925 +0,47%
Londra 11:56
9.499 +0,76%
Francoforte 11:56
24.262 -0,28%

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/USD del 21/10/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 21 ottobre

Seduta debole per il cross Euro / Dollaro USA, con chiusura in calo a 1,1605.

Lo status tecnico dell'Euro nei confronti della divisa Statunitense mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 1,1586, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 1,1643. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 1,1567.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
