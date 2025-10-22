Milano 11:57
42.425 -0,52%
Nasdaq 21-ott
25.127 0,00%
Dow Jones 21-ott
46.925 +0,47%
Londra 11:57
9.498 +0,76%
Francoforte 11:57
24.278 -0,21%

Analisi Tecnica: indice Eurostoxx 50 del 21/10/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 21 ottobre

Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell'Eurostoxx 50, che in chiusura evidenzia un timido +0,1%.

Lo status tecnico dell'Eurostoxx 50 è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 5.714, mentre il primo supporto è stimato a 5.632. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 5.796.


(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
