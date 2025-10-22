Analisi Tecnica: indice Eurostoxx 50 del 21/10/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 21 ottobre
Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell'Eurostoxx 50, che in chiusura evidenzia un timido +0,1%.
Lo status tecnico dell'Eurostoxx 50 è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 5.714, mentre il primo supporto è stimato a 5.632. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 5.796.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)