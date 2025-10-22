Milano 11:57
42.425 -0,52%
Nasdaq 21-ott
25.127 0,00%
Dow Jones 21-ott
46.925 +0,47%
Londra 11:57
9.498 +0,76%
Francoforte 11:57
24.278 -0,21%

Analisi Tecnica: indice FTSE Mid Cap del 21/10/2025

Finanza
Analisi Tecnica: indice FTSE Mid Cap del 21/10/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 21 ottobre

Frazionale rialzo per il FTSE Mid Cap, che mette a segno un modesto profit a +0,56%.

Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 57.735, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 56.719. L'equilibrata forza rialzista del FTSE Mid Cap è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 58.750.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
