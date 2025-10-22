Milano
17:35
42.210
-1,03%
Nasdaq
21:48
24.859
-1,07%
Dow Jones
21:48
46.596
-0,70%
Londra
17:35
9.515
+0,93%
Francoforte
17:35
24.151
-0,74%
Mercoledì 22 Ottobre 2025, ore 22.05
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Chiusura negativa per Francoforte, in ribasso dello 0,74%
Borsa: Chiusura negativa per Francoforte, in ribasso dello 0,74%
Il DAX termina a 24.151,13 punti
In breve
,
Finanza
22 ottobre 2025 - 17.43
Seduta in calo per Francoforte, che retrocede dello 0,74% e chiude a 24.151,13 punti.
Condividi
Leggi anche
Borsa: Discesa moderata per Francoforte, in ribasso dello 0,48%
Borsa: Discesa moderata per Francoforte, in ribasso dello 0,62%
Borsa: Debole avvio per Francoforte, in calo dello 0,53%
Borsa: Debole avvio per Francoforte, in calo dello 0,30%
Argomenti trattati
Francoforte
(286)
Titoli e Indici
Germany DAX
-0,74%
Altre notizie
Borsa: Sotto la parità Francoforte, in calo dello 0,56%
Borsa: Sotto la parità Francoforte, in calo dello 0,23%
Analisi Tecnica: indice DAX del 25/09/2025
Borsa: Avvio in rialzo per Francoforte, in progresso dello 0,75%
Borsa: Seduta poco mossa per Francoforte, in crescita dello 0,40%
Borsa: Seduta poco mossa per Francoforte, in crescita dello 0,36%
Guide
TFR in azienda o versato nel fondo pensione? Cosa è meglio: pro e contro di ogni scelta
Il lavoratore dipendente, entro sei mesi dalla prima assunzione, è tenuto a scegliere se lasciare il TFR in azienda o versarlo in un fondo pensione.
leggi tutto