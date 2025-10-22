Milano 17:35
42.210 -1,03%
Nasdaq 21:48
24.859 -1,07%
Dow Jones 21:48
46.596 -0,70%
Londra 17:35
9.515 +0,93%
Francoforte 17:35
24.151 -0,74%

Borsa: Chiusura negativa per Francoforte, in ribasso dello 0,74%

Il DAX termina a 24.151,13 punti

In breve, Finanza
Borsa: Chiusura negativa per Francoforte, in ribasso dello 0,74%
Seduta in calo per Francoforte, che retrocede dello 0,74% e chiude a 24.151,13 punti.
Condividi
```