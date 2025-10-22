Milano 17:16
42.295 -0,83%
Nasdaq 17:16
24.972 -0,62%
Dow Jones 17:16
46.814 -0,24%
Londra 17:16
9.533 +1,12%
Francoforte 17:16
24.188 -0,59%

Il Nasdaq-100 prende il via a 25.093,64 punti

In breve, Finanza
Borsa: Debole il Nasdaq-100, in flessione dello 0,13%
Discesa moderata per l'indice del listino high-tech USA, in calo dello 0,13%, dopo un'apertura a 25.093,64.
