Milano 17:35
42.210 -1,03%
Nasdaq 21:49
24.875 -1,00%
Dow Jones 21:49
46.614 -0,66%
Londra 17:35
9.515 +0,93%
Francoforte 17:35
24.151 -0,74%

Borsa: Sotto la parità Parigi, in calo dello 0,63%

Il CAC40 chiude a 8.206,87 punti

In breve, Finanza
Parigi mostra un frazionale ribasso dello 0,63% e archivia la seduta a 8.206,87 punti.
