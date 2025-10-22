Criptovalute, FalconX annuncia accordo per l'acquisizione di 21Shares

(Teleborsa) -, società di prime brokerage istituzionale sugli asset digitali, ha annunciato di aver raggiunto unper l’acquisizione di, società leader a livello globale negli ETP/ETF su criptovalute, di cui possiede la più vasta gamma presente sul mercato. Questa transizione rappresenta un traguardo chiave per la strategia di FalconX di voler accelerare la convergenza tra mercati quotati e asset digitali, rafforzando al contempo la sua presenta negli Stati Uniti, Europa e nell’Asia Pacifica.Questa, una delle più significative degli ultimi anni per quanto riguarda il settore degli ETP, mette assieme l’esperienza di 21shares nello sviluppo e distribuzione di prodotti pensati per l’industria dell’asset management con l’infrastruttura realizzata per gli istituzionali, le capacità e la piattaforma di gestione del rischio di FalconX. Assieme, le due società accelereranno la creazione di, in grado di soddisfare la crescente domanda degli investitori, sia istituzionali sia retail, per un’esposizione regolamentata alle classi di attivi digitali., CEO di FalconX ha dichiarato: "21shares è riuscita a sviluppare una delle piattaforme più innovative e affidabili per quanto riguarda il trading di digital asset. Siamo di fronte a una forte convergenza tra asset digitali e mercati finanziari tradizionali, in quanto gli ETP sulle cripto aprono nuovi canali per l’accesso al mercato da parte degli investitori attraverso strutture regolamentate e familiari. FalconX ha costruito la struttura portante istituzionale per il trading, i derivati ??e il credito, e l'estensione di tale infrastruttura ai mercati quotati tramite 21shares è un naturale passo avanti verso una maggiore efficienza per il mercato. Per FalconX, si tratta di un investimento a lungo termine per costruire valore aziendale duraturo attraverso i cicli di mercato", co-fondatori di 21shares hanno aggiunto: "In otto anni abbiamo portato le masse gestite di 21shares da 0 a 11 miliardi di dollari. Siamo cresciuti al punto da raggiungere milioni di clienti in ogni angolo del mondo e li abbiamo avvicinati al mondo delle criptovalute con i nostri prodotti e la nostra ricerca. Non vediamo l'ora che FalconX continui il percorso basato su queste solide fondamenta per il prossimo capitolo dello sviluppo della società".Una volta completata l'acquisizione, 21shares entrerà sotto l’ombrello di FalconX, ma continuerà a essere gestita in modomanterrà il ruolo di CEO, lavorando a stretto contatto con il team dirigenziale di FalconX per promuovere una visione condivisa sul futuro dell'ecosistema degli asset digitali. Non sono previste modifiche alla struttura o agli obiettivi in essere di 21shares per quanto riguarda gli ETP (in Europa) o gli ETF (negli Stati Uniti).