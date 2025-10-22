Milano
12:02
42.426
-0,52%
Nasdaq
21-ott
25.127
0,00%
Dow Jones
21-ott
46.925
+0,47%
Londra
12:02
9.505
+0,82%
Francoforte
12:02
24.287
-0,18%
Mercoledì 22 Ottobre 2025, ore 12.18
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Francoforte: giornata negativa in Borsa per Teamviewer
Francoforte: giornata negativa in Borsa per Teamviewer
Migliori e peggiori
,
In breve
22 ottobre 2025 - 09.50
Ribasso per
Teamviewer
, che passa di mano in perdita del 18,81%.
Condividi
Leggi anche
Francoforte: positiva la giornata per Teamviewer
Francoforte: scambi al rialzo per Teamviewer
Francoforte: nuovo spunto rialzista per Teamviewer
Male Teamviewer sul mercato azionario di Francoforte
Argomenti trattati
Borsa
(1418)
Titoli e Indici
Teamviewer
-20,28%
Altre notizie
Francoforte: andamento sostenuto per Teamviewer
Francoforte: in calo Teamviewer
Francoforte: giornata negativa in Borsa per ThyssenKrupp
Francoforte: giornata negativa in Borsa per Renk
Borsa: Giornata cauta per Francoforte (+0,03%)
Borsa: A picco Francoforte, in forte calo dell'1,50%
Guide
TFR in azienda o versato nel fondo pensione? Cosa è meglio: pro e contro di ogni scelta
Il lavoratore dipendente, entro sei mesi dalla prima assunzione, è tenuto a scegliere se lasciare il TFR in azienda o versarlo in un fondo pensione.
leggi tutto