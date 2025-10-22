Londra: balza in avanti Rio Tinto

(Teleborsa) - Seduta positiva per il Gruppo minerario anglo-australiano
, che avanza bene del 3,30%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Rio Tinto
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Rio Tinto
rispetto all'indice.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Rio Tinto
. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 53,11 sterline, con il supporto più immediato individuato in area 51,76. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 50,87.
