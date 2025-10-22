Milano 12:04
42.438 -0,49%
Nasdaq 21-ott
25.127 0,00%
Dow Jones 21-ott
46.925 +0,47%
Londra 12:04
9.506 +0,84%
Francoforte 12:04
24.300 -0,12%

Londra: balza in avanti Rio Tinto
(Teleborsa) - Seduta positiva per il Gruppo minerario anglo-australiano, che avanza bene del 3,30%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Rio Tinto evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Rio Tinto rispetto all'indice.


Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Rio Tinto. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 53,11 sterline, con il supporto più immediato individuato in area 51,76. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 50,87.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
