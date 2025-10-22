Londra: brillante l'andamento di Taylor Wimpey

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il costruttore di case inglese
, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,26%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE 100
. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Taylor Wimpey
rispetto all'indice di riferimento.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Taylor Wimpey
. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Taylor Wimpey
evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 1,078 sterline. Primo supporto a 1,052. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 1,039.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)