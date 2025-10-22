Milano 17:20
Londra: brillante l'andamento di Taylor Wimpey
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il costruttore di case inglese, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,26%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE 100. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Taylor Wimpey rispetto all'indice di riferimento.


Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Taylor Wimpey. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Taylor Wimpey evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 1,078 sterline. Primo supporto a 1,052. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 1,039.

