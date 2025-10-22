Milano 12:05
Madrid: brillante l'andamento di Acciona

Madrid: brillante l'andamento di Acciona
(Teleborsa) - Scambia in profit la società elettrica spagnola, che lievita del 2,52%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'Ibex 35. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Acciona rispetto all'indice di riferimento.


Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista della società di ingegneria civile, costruzioni e infrastrutture. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 192,6 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 188,5. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 185,9.

