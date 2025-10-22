Madrid: brillante l'andamento di Acciona

società elettrica spagnola

Ibex 35

Acciona

società di ingegneria civile, costruzioni e infrastrutture

(Teleborsa) - Scambia in profit la, che lievita del 2,52%.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista della. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 192,6 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 188,5. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 185,9.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)