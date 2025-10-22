Madrid: brillante l'andamento di Acciona

(Teleborsa) - Scambia in profit la società elettrica spagnola
, che lievita del 2,52%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'Ibex 35
. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Acciona
rispetto all'indice di riferimento.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista della società di ingegneria civile, costruzioni e infrastrutture
. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 192,6 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 188,5. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 185,9.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)