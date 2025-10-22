New York: sell-off per Netflix

compagnia attiva nel settore dei video on demand

Netflix

Nasdaq 100

provider di video online

(Teleborsa) - Retrocede molto la, che esibisce una variazione percentuale negativa del 7,74%.Lo scenario su base settimanale dirileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.Allo stato attuale lo scenario di breve delrileva una decisa salita con obiettivo individuato a 1.159 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 1.130,1. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 1.187,9.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)