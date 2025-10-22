New York: violenta contrazione per Marvell Technology

(Teleborsa) - Si muove in perdita il produttore di circuiti integrati di comunicazione e archiviazione
, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 5,85% sui valori precedenti.
Lo scenario su base settimanale di Marvell Technology
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Nasdaq 100
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Marvell Technology
, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 82,2 USD. Primo supporto visto a 77,84. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 76,34.
