Milano 17:35
42.210 -1,03%
Nasdaq 21:53
24.868 -1,03%
Dow Jones 21:53
46.591 -0,71%
Londra 17:35
9.515 +0,93%
Francoforte 17:35
24.151 -0,74%

New York: violenta contrazione per Marvell Technology

Migliori e peggiori
New York: violenta contrazione per Marvell Technology
(Teleborsa) - Si muove in perdita il produttore di circuiti integrati di comunicazione e archiviazione, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 5,85% sui valori precedenti.

Lo scenario su base settimanale di Marvell Technology rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Nasdaq 100. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Marvell Technology, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 82,2 USD. Primo supporto visto a 77,84. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 76,34.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```