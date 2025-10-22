Milano 12:08
42.451 -0,46%
Nasdaq 21-ott
25.127 0,00%
Dow Jones 21-ott
46.925 +0,47%
Londra 12:08
9.505 +0,83%
Francoforte 12:08
24.304 -0,11%

Migliori e peggiori
Piazza Affari: giornata depressa per BPER
(Teleborsa) - Seduta in ribasso per l'istituto di credito emiliano, che mostra un decremento dell'1,80%.

Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB, su base settimanale, si nota che BPER mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +2,88%, rispetto a +1% del principale indice della Borsa di Milano).


Le implicazioni di breve periodo della Banca Popolare emiliana sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 9,96 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 9,7. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 10,22.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
