Milano 17:25
42.203 -1,05%
Nasdaq 17:25
24.898 -0,91%
Dow Jones 17:25
46.763 -0,35%
Londra 17:25
9.524 +1,03%
Francoforte 17:25
24.145 -0,76%

Piazza Affari: performance negativa per Technoprobe

(Teleborsa) - Ribasso per l'azienda attiva nel settore dei semiconduttori e della microelettronica, che presenta una flessione dell'1,82%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE Italia Mid Cap. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Technoprobe rispetto all'indice di riferimento.


Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 9,05 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 8,802. L'equilibrata forza rialzista di Technoprobe è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 9,29.

