Volta, nuovo round da 5 milioni di euro: raccolta totale a 11 milioni

(Teleborsa) -, start-up italo-francese specializzata in soluzioni software per le vendite, ha finalizzato un- portando la raccolta complessiva a 11 milioni di euro a meno di 12 mesi dall'ingresso sul mercato.dell'operazione è il, tra i primi investitori di SumUp, Qonto, Datadog,e altri. L'operazione vede confermare anche il supporto dei primi fondi internazionali che hanno accompagnato Volta ad entrare sul mercato - Emblem, Robin Capital e Founders Future - oltre che l'ingresso di Pascal Houillon, già CEO di Cegid e da sempre impegnato in tutti i suoi ruoli ad accompagnare la digitalizzazione delle imprese."Dopo soli pochi mesi di operatività, quando ancora non pensavamo a raccogliere altri fondi, abbiamo registrato un forte interesse verso il nostro progetto e per l'enorme mercato del commercio B2B che stiamo trasformando, caratterizzato da una forte frammentazione e ancora troppo da un'elevata manualità e sistemi informatici datati - ha detto- Determinante per la nuova operazione è stato essere riusciti a focalizzare, molto prima del previsto grazie al dialogo con migliaia di aziende, le tante esigenze dei clienti e il percorso per restituire loro le soluzioni di cui hanno bisogno. L'attenzione che ci ha riservato RTP Global, tra i più rispettati VC internazionali anche per l'approccio imprenditoriale e di lungo periodo che li caratterizza, è per noi un onore. Ci permetterà di portare rapidamente, a distributori e aziende manifatturiere, i più avanzati strumenti per ottimizzare le vendite, supportandoli anche nella relazione con le loro reti di agenti, sempre più composte da una nuova generazione di lavoratori. Le risorse raccolte accelereranno lo sviluppo del prodotto in questa direzione, con una forte integrazione dell'AI che potenzierà ogni singola funzionalità, e aiuteranno a spingere il go-to-market in Italia e Francia. Per questo amplieremo con i migliori talenti anche il team"."Scegliamo di accompagnare aziende che cambiano davvero le regole del gioco - ha detto- Esattamente ciò che fa Volta: in meno di un anno, Paul, Mario e il loro team hanno dimostrato la capacità di trasformare il commercio B2B, grazie a una visione ambiziosa, una rapida esecuzione e una crescita già impressionante. Volta non si limita a digitalizzare i processi esistenti, ma sta costruendo un nuovo standard che crediamo destinato ad affermarsi a livello internazionale. Seguiamo con molta attenzione la scena italiana del tech e crediamo sia ben posizionata per sviluppare - come avvenuto in Francia - un ecosistema dell’innovazione maturo, in grado di generare molto impatto positivo per i mercati e per aumentare attraverso la digitalizzazione la competitività delle imprese più tradizionali".