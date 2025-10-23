Milano 17:35
42.382 +0,41%
Nasdaq 18:00
25.034 +0,62%
Dow Jones 18:00
46.623 +0,07%
Londra 17:35
9.579 +0,67%
Francoforte 17:35
24.208 +0,23%

A New York, forte ascesa per KLA-Tencor

Migliori e peggiori
A New York, forte ascesa per KLA-Tencor
(Teleborsa) - Grande giornata per la compagnia tecnologica americana, che sta mettendo a segno un rialzo del 3,80%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di KLA-Tencor evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Nasdaq 100. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso KLA-Tencor rispetto all'indice.


Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di KLA-Tencor. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 1.177,1 USD, con il supporto più immediato individuato in area 1.121,4. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 1.086,2.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```