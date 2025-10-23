A New York, forte ascesa per KLA-Tencor

(Teleborsa) - Grande giornata per la compagnia tecnologica americana
, che sta mettendo a segno un rialzo del 3,80%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di KLA-Tencor
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Nasdaq 100
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso KLA-Tencor
rispetto all'indice.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di KLA-Tencor
. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 1.177,1 USD, con il supporto più immediato individuato in area 1.121,4. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 1.086,2.
