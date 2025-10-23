Milano 22-ott
42.210 0,00%
Nasdaq 22-ott
24.879 -0,99%
Dow Jones 22-ott
46.590 -0,71%
Londra 22-ott
9.515 0,00%
Francoforte 22-ott
24.151 0,00%

Analisi Tecnica: EUR/CAD del 22/10/2025

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/CAD del 22/10/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 22 ottobre

Andamento piatto per il cambio Euro / CAD, che propone sul finale un moderato +0,16%.

Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 0,6167, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 0,6129. L'equilibrata forza rialzista dell'Euro nei confronti del Dollaro Canadese è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 0,6205.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```