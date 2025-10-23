Milano 22-ott
42.210 0,00%
Nasdaq 22-ott
24.879 -0,99%
Dow Jones 22-ott
46.590 -0,71%
Londra 22-ott
9.515 0,00%
Francoforte 22-ott
24.151 0,00%

Analisi Tecnica: EUR/USD del 22/10/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 22 ottobre

Seduta sostanzialmente invariata per il cross Euro / Dollaro USA, che termina gli scambi con una variazione percentuale pari a +0,06%.

Lo scenario tecnico dell'Euro nei confronti della divisa Statunitense mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 1,1591 con area di resistenza individuata a quota 1,1647. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 1,157.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
