Analisi Tecnica: Future FTSE MIB del 22/10/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 22 ottobre
Composto ribasso per il derivato italiano, in flessione dell'1,14% sui valori precedenti.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per il Future sul FTSE MIB, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 41.570. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 42.320 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 41.235.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)