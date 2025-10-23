Milano 22-ott
42.210 0,00%
Nasdaq 22-ott
24.879 -0,99%
Dow Jones 22-ott
46.590 -0,71%
Londra 22-ott
9.515 0,00%
Francoforte 22-ott
24.151 0,00%

Analisi Tecnica: GBP/USD del 22/10/2025

Finanza
Analisi Tecnica: GBP/USD del 22/10/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 22 ottobre

La giornata del 22 ottobre chiude piatta per il CABLE, che riporta un -0,1%.

Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 1,3332. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 1,3404. Il peggioramento del cambio Sterlina britannica contro Dollaro USA è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 1,3308.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```