Analisi Tecnica: indice FTSE MIB del 22/10/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 22 ottobre
Sottotono il principale indice della Borsa di Milano, che chiude la seduta con un calo dell'1,03%.
Lo scenario del FTSE MIB che si presenta evidenzia un indebolimento della curva con rischio di test dell'ostacolo visto a quota 41.762. Al contrario uno spunto rialzista potrebbe innescare una salita fino a 42.653 . Tecnicamente è atteso un proseguimento della trendline ribassista al test del minimo più immediato stimato a quota 41.315.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)