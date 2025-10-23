Milano 22-ott
42.210 0,00%
Nasdaq 22-ott
24.879 -0,99%
Dow Jones 22-ott
46.590 -0,71%
Londra 22-ott
9.515 0,00%
Francoforte 22-ott
24.151 0,00%

Analisi Tecnica: indice FTSE MIB del 22/10/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 22 ottobre

Sottotono il principale indice della Borsa di Milano, che chiude la seduta con un calo dell'1,03%.

Lo scenario del FTSE MIB che si presenta evidenzia un indebolimento della curva con rischio di test dell'ostacolo visto a quota 41.762. Al contrario uno spunto rialzista potrebbe innescare una salita fino a 42.653 . Tecnicamente è atteso un proseguimento della trendline ribassista al test del minimo più immediato stimato a quota 41.315.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
