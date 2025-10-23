Milano 22-ott
42.210 0,00%
Nasdaq 22-ott
24.879 -0,99%
Dow Jones 22-ott
46.590 -0,71%
Londra 22-ott
9.515 0,00%
Francoforte 22-ott
24.151 0,00%

Analisi Tecnica: indice MDAX del 22/10/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 22 ottobre

Performance infelice per l'indice dei titoli tedeschi a media capitalizzazione, che chiude la giornata del 22 ottobre con una variazione percentuale negativa dello 0,44% rispetto alla seduta precedente.

Le tendenza di medio periodo dell'indice MDAX si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 30.307,1. Supporto stimato a 29.610,6. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 31.003,5.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
