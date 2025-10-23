Analisi Tecnica: indice MDAX del 22/10/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 22 ottobre
Performance infelice per l'indice dei titoli tedeschi a media capitalizzazione, che chiude la giornata del 22 ottobre con una variazione percentuale negativa dello 0,44% rispetto alla seduta precedente.
Le tendenza di medio periodo dell'indice MDAX si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 30.307,1. Supporto stimato a 29.610,6. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 31.003,5.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)