Milano 22-ott
42.210 0,00%
Nasdaq 22-ott
24.879 -0,99%
Dow Jones 22-ott
46.590 -0,71%
Londra 22-ott
9.515 0,00%
Francoforte 22-ott
24.151 0,00%

Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 22/10/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 22 ottobre

Seduta in ribasso per il Nasdaq Composite, che porta a casa un decremento dello 0,93%.

Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista del Nasdaq Composite. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 22.966,4, con il supporto più immediato individuato in area 22.538,4. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 22.336,5.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
