Analisi Tecnica: indice Nikkei 225 del 22/10/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 22 ottobre
Seduta negativa per l'indice nipponico, che chiude le contrattazioni con una perdita dello 0,98%.
L'esame di breve periodo del Nikkei 225 classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 49.518 e primo supporto individuato a 47.478. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 51.558.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)