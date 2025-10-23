Milano 22-ott
42.210 0,00%
Nasdaq 22-ott
24.879 -0,99%
Dow Jones 22-ott
46.590 -0,71%
Londra 22-ott
9.515 0,00%
Francoforte 22-ott
24.151 0,00%

Analisi Tecnica: indice Nikkei 225 del 22/10/2025

Finanza
Analisi Tecnica: indice Nikkei 225 del 22/10/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 22 ottobre

Seduta negativa per l'indice nipponico, che chiude le contrattazioni con una perdita dello 0,98%.

L'esame di breve periodo del Nikkei 225 classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 49.518 e primo supporto individuato a 47.478. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 51.558.


(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
