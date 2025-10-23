Milano 22-ott
42.210 0,00%
Nasdaq 22-ott
24.879 -0,99%
Dow Jones 22-ott
46.590 -0,71%
Londra 22-ott
9.515 0,00%
Francoforte 22-ott
24.151 0,00%

Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 22/10/2025

Finanza
Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 22/10/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 22 ottobre

Sostanziale invarianza per l'indice svizzero, che archivia la seduta con un -0,07%.

Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 12.672,9. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 12.585,2. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 12.556.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```