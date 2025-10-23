Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 22/10/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 22 ottobre
Sostanziale invarianza per l'indice svizzero, che archivia la seduta con un -0,07%.
Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 12.672,9. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 12.585,2. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 12.556.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)